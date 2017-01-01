عودة مبينغ وموسى سو لمنتخب السنغال استعدادًا لأمم أفريقيا

المصدر: دكار – إرم نيوز

استعادت السنغال جهود وخبرات المدافع شيخ مبينغ، والمهاجم موسى سو، عندما ضمتهما إلى تشكيلة منتخبها الجديدة والمكونة من 23 لاعبا استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي تنطلق في الغابون في وقت لاحق من يناير/ كانون الثاني الحالي.

وغاب اللاعبان عن مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم أمام جنوب أفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنهما سيشاركان في كأس الأمم للمرة الثالثة.

كما قرر المدرب إليو سيسي الاستعانة بجهود هنري سافيت، لاعب سانت إيتيين، خلال البطولة التي تستمر ثلاثة أسابيع والتي تلعب فيها السنغال في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات تونس والجزائر وزيمبابوي.

وتضم التشكيلة الجديدة للسنغال 12 لاعبا شاركوا في النهائيات الأفريقية السابقة في غينيا الاستوائية قبل عامين عندما فشلت السنغال في تجاوز دور المجموعات، رغم أنها كانت مرشحة بقوة قبل البطولة للوصول لمراحل متقدمة.

وستستهل السنغال مسيرتها في البطولة الأفريقية في مواجهة تونس في الـ 15 من الشهر الحالي في فرانسفيل.

وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو الآتي:

حراس المرمى: عبد الله ديالو وخادم ندياي وبابي سيدو ندياي.

المدافعون: ساليو سيس والأمين غاساما وكاليدو كوليبالي وشيخ مبينغ وكارا مبوغ وزارغو توري.

لاعبو الوسط: محمد ديامي وبابي كولي ديوب وإدريسا غانا جوي وشيخو كوياتي وبابي إليون ندياي وشيخ ندوي وإسماعيل سار.

المهاجمون: فامارا ديدو ومامي بيرام ضيوف ودياو كيتا وموسى كوناتي وساديو ماني وهنري سافيت وموسى سو.