لوف يدرس الاستعانة بماركو ريوس في كأس القارات

المصدر: برلين - إرم نيوز

يعتزم يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، الاستعانة باللاعب ماركو ريوس، نجم بروسيا دورتموند الألماني، كعنصر أساس في المانشافت خلال مشاركة الفريق المرتقبة في بطولة كأس القارات 2017 بروسيا.

ويدرس لوف المشاركة في هذه البطولة، التي تأتي قبل عام واحد من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بفريق لا يضم عددا من النجوم البارزين الأساسيين للمانشافت.

وقال لوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “سيكون أمرًا جيدًا بالطبع أن نستعين باللاعبين الذين لم يشاركوا معنا منذ فترة طويلة مثل ماركو ريوس.. يستطيعون المشاركة في صفوف المانشافت خلال كأس القارات”.

وغاب ريوس، البالغ 27 عاما، عن صفوف المانشافت في البطولات الكبيرة منذ مشاركته الأولى في البطولات الكبيرة مع الفريق والتي كانت في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012).

وحرمت الإصابات ريوس من المشاركة مع المانشافت في بطولتي كأس العالم 2014 بالبرازيل ويورو 2016 بفرنسا.

وكانت آخر مشاركة له، من بين 29 مباراة دولية خاضها مع المانشافت، عندما شارك مع الفريق في المباراة الودية التي تغلب فيها على المنتخب الإيطالي 4 / 1 في 29 آذار/مارس 2016 بمدينة ميونخ الألمانية.

ويضع لوف الأولوية لمباريات الفريق المتبقية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

ويستأنف المانشافت نشاطه الدولي في 2017 بمباراة ودية مثيرة أمام المنتخب الانجليزي في 22 آذار/مارس المقبل على أن يحل ضيفا على منتخب أذربيجان في 26 من الشهر نفسه مع استئناف مسيرته في تصفيات المونديال.

ويسعى لوف إلى أن تكون المباراة أمام المنتخب الانجليزي في دورتموند بمثابة مباراة الوداع لمهاجمه لوكاس بودولسكي، البالغ 31 عاما، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد يورو 2016 ولكن لوف وعد بأن يمنحه المباراة الدولية رقم 130 مع المانشافت.

ويتصدر المانشافت المجموعة الثالثة في تصفيات المونديال برصيد 12 نقطة متفوقًا على منتخبي أيرلندا الشمالية وأذربيجان ولكل منهما سبع نقاط.

ويخوض المانشافت فعاليات الدور الأول في كأس القارات ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات أستراليا وتشيلي وبطل أفريقيا، الذي يتحدد من خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الغابون منتصف الشهر الحالي.