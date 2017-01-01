راتب تيفيز اليومي يتجاوز متوسط دخل الفرد البريطاني السنوي

المصدر: لندن - إرم نيوز

أظهرت إحصائية، نشرتها وسائل إعلام بريطانية، أن راتب الأرجنتيني كارلوس تيفيز اليومي يتخطى متوسط دخل الفرد البريطاني، في سنة كاملة.

وأشارت الإحصائية، التي أوردت الصحافة البريطانية، تفاصيلها، إلى أنه وفقًا لآخر دراسة لمتوسط دخل الفرد في بريطانيا، فإن النجم الأرجنتيني الذي يحصل على أعلى راتب في العالم بين لاعبي كرة القدم، بعد انتقاله من بوكا جونيورز إلى شانغهاي غرينلاند الصيني يتخطى مقدار ما يحصل عليه المواطن البريطاني متوسط الدخل بمقدار ألف جنيه إسترليني على الأقل.

وأوضحت صحيفة “ذا صن”، أنه حتى لو أمضى تيفيز يومه نائمًا، من غير أن يشارك في تدريبات فريقه أو في المباريات فإنه سيحصل على 87.857 جنيه إسترليني، مضيفة أنه يحصل على 61 جنيه إسترليني عن كل دقيقة يمضيها في صفوف النادي الصيني، وأنه يتحصل على راتب عند نهاية اليوم يصل إلى 29.285، وهو أعلى من متوسط الدخل للمواطنين في بريطانيا البالغ 28.000 في السنة، وأن راتبه الشهري يصل إلى 2.767. 500 جنيه استرليني.

ويبدو أن شانغهاي غرينلاند الصيني يعرف تماما تاريخ المهاجم الملقب بالأباتشي، ورغبته في التنقل الدائم بين الأندية، فمع الراتب المغري الذي قدمه له، بعقد لمدة عامين، وضع النادي شرطًا جزائيًا يفرض على تيفيز دفع 41 مليون جنيه إسترليني، لو قرر عدم إكمال مدة عقده مع النادي، وحتى لو تبقى على نهايتها ساعة واحدة.