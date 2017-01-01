جيرفينهو يكشف عن المنح الخيالية بالدوري الصيني

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشف النجم الإيفواري جيرفينهو، لاعب فريق هيبي شينا فورتون الصيني، عن جانب آخر من الإغراءات المالية، التي يقدمها الدوري الصيني الممتاز للاعبين الأجانب، والتي تفوق الراتب الشهري والسنوي.

ويغيب المهاجم الإيفواري عن منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا 2017، بسبب الإصابة، وكشف لصحيفة “ذي صن” البريطانية عن الإغراءات المالية الأخرى والمتعلقة بالمنح عن اللعب وتسجيل الأهداف.

ويتقاضى النجم الإيفواري راتبا أسبوعيا يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني (نحو 175 ألف يورو)، وقال للصحيفة: “أحصل على منح أخرى غير راتبي فحين أسجل هدفا أحصل على 130 ألف جنيه إسترليني (150 ألف يورو)، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه إسترليني للمشاركة في اللقاء”.

وأضاف: “هذه المنح لا توجد في أي فريق كبير في العالم حتى في ريال مدريد”.

وتحاول الأندية الصينية إغراء أكبر نجوم العالم للعب في الدوري الصيني الممتاز، وبدأ فعلا استهداف نجوم كبار وقدمت عرضا للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مقابل 300 مليون يورو، كما ذكرت تقارير صحفية عن كونها تريد في المستقبل ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.