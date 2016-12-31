هونيس: الفوز على لايبزغ أنقذ بايرن ميونخ من عطلة شتاء قاسية

المصدر: ميونخ – إرم نيوز

يرى أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، أن فريقه كان من الممكن أن يواجه عطلة شتاء قاسية، إذا لم ينجح في استعادة صدارة الدوري الألماني، من لايبزغ.

وقال هونيس لصحيفة “تايغس تسايتونغ” أن الفوز على لايبزغ 3-0 في 21 كانون أول/ديسمبر الحالي “كان غاية في الأهمية”، حيث قاد بايرن لاستعادة موقعه في صدارة البوندسليغا بفارق ثلاث نقاط أمام لايبزغ، الصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وذلك قبل فترة العطلات الشتوية التي تمتد لنحو شهر.

وأوضح: “كل الأطراف المعنية كانت تدرك أننا إذا لم نفز في هذه المباراة، خاصة بهذه الطريقة القوية، كنا سنعيش أوقاتا عصيبة في أعياد الميلاد”.

وأشار هونيس: “لايبزغ كان بالفعل مصدر تهديد لزعامة بايرن، بالتأكيد كان من الرائع أن الفريق أثبت حماسته، وقدرته على الارتقاء بمستواه واللعب بشكل هجومي عندما يتطلب الأمر ذلك”.

ويستأنف بايرن مسيرته في البوندسليغا بمواجهة مضيفه فرايبورغ في 20 كانون الثاني/يناير المقبل، فيما يلتقي لايبزغ في اليوم التالي مع اينتراخت فرانكفورت.

وأكد هونيس أنه لم يكن ليستطيع الترشح لرئاسة بايرن ميونخ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لو لم يتم الإفراج عنه في آذار/مارس الماضي بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.

وأوضح: “كان من الصعب أن أترشح لمنصب الرئيس في تشرين الثاني/نوفمبر لو كنت قد بقيت في السجن حتى تشرين أول/أكتوبر الماضي”.