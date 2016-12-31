لاعب إيراني يدخل في أزمة مع ناديه اليوناني

المصدر: طهران - إرم نيوز

نشبت أزمة بين لاعب كرة القدم الإيراني المهاجم كريم أنصاري فرد، مع نادي بانيونيس اليوناني، أجبرت النادي اليوناني على إنهاء التعاقد معه.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت: “مهاجم نادي بانيونيس اليوناني كريم أنصاري فرد، طلب من إدارة النادي دفع مبلغ مالي قدره مليون يورو خلال السنة الماضية التي لعب فيها مع النادي”.

ونقل موقع “الرياضة الإيرانية” عن أنصاري، قوله إن “إدارة النادي رفضت دفع مليون يورو له وأبدت استعدادها لدفع 600 ألف يورو خلال الموسم الذي لعب فيه مع نادي بانيونيس اليوناني”.

واستبعد أنصاري، تمديد عقده مع إدارة نادي بانيونيس اليوناني، مؤكدًا أنه “يعتزم الرحيل من النادي، حال تم حسم المستحقات المالية”، مشيرًا إلى أن “تعاقده مع النادي انتهى منذ الصيف الماضي”.

وأضاف: “أنتظر حسم موضوع الفرق في المبلغ الذي يقدر 400 ألف يورور، ثم بعد ذلك أتخذ قرارًا بتمديد العقد أو مغادرة نادي بانيونيس اليوناني”.

ويعد نادي بانيونيس من أهم الأندية اليونانية ويلعب حاليًا في دوري السوبر اليوناني، ولم يتمكن هذا النادي من الفوز بالدوري اليوناني في تاريخه، إلا أنه حل الوصيف في موسم 1951 و1971، كما أنه فاز بكأس اليونان في موسم 1979 وموسم 1998.