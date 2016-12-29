فيرون الرئيس يتعاقد مع فيرون اللاعب لمدة 18 شهرًا

المصدر: متابعات - إرم نيوز

أعلن نادي استوديانتس الأرجنتيني عودة اللاعب السابق، ورئيس الفريق حاليا، خوان سيباستيان فيرون، مرة أخرى إلى عالم كرة القدم بعقد مدته 18 شهرًا.

وكان فيرون، البالغ من العمر حاليا 41 عاما، أعلن اعتزاله لعب كرة القدم في عام 2014 مع استوديانتس، قبل أن يقرر التراجع عن قراره وممارسة دور اللاعب والرئيس في نفس الوقت، حيث يشغل حاليا منصب رئيس استوديانتس.

وأوضح استوديانتس أن التعاقد مع فيرون تم بصفة مجانية، مع الإشارة إلى أن القيمة المالية لعقده، سيتبرع بها الدولي الأرجنتيني السابق لصالح تعزيز الأنشطة الخاصة بالنادي.

وأكد فيرون في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، أن هدفه من هذا الأمر، هو مساعدة النادي على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية لاسيما كوبا ليبرتادوريس.

يذكر أن فيرون يمتلك مسيرة رائعة في كرة القدم، حيث بدأ حياته الكروية في استوديانتس عام 1994، وانتقل منه إلى بوكا جونيورز 1996، قبل أن يبدأ رحلة أوروبية كبيرة شملت أندية سامبدوريا وبارما ولاتسيو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وانتر ميلان، ليقرر في 2006 العودة مجددًا إلى استوديانتس، حيث استمر معه حتى الاعتزال في 2014، إلا أنه تراجع عن هذا الأمر.