تيفيز ينضم رسميًا إلى شنغهاي غرينلاند الصيني

المصدر: متابعات - إرم نيوز

أكد نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أن مهاجمه كارلوس تيفيز وقع عقدا مع شنغهاي غرينلاند الصيني، الذي قدم عرضا سخيا من أجل التخلي عنه.

وقال النادي الأرجنتيني في بيان على موقعه في شبكة الانترنت، يوم الأربعاء: “بوكا جونيورز توصل إلى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند الصيني حول انتقال كارلوس تيفيز نزولا عند رغبة اللاعب، الذي يريد أن ينهي مسيرته الكروية في هذا البلد الآسيوي”.

من جانبه، كتب شنغهاي غرينلاند في تغريدة على “تويتر” أن قدوم لاعب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الانجليزيين ويوفنتوس الإيطالي سابقا “سيعزز بقوة فريقنا”، دون ذكر قيمة الصفقة.

وكشفت الصحافة الأرجنتينية أن النادي الصيني عرض على اللاعب إجراء سنويا يصل إلى 40 مليون يورو، في حين أنه يحصل على أقل من مليونين حاليا من بوكا جونيورز.

ونشأ تيفيز في بوكا جونيورز وعاد إليه في تموز/يوليو 2015 بعد تجربة احترافية في أوروبا، غداة خسارة فريقه يوفنتوس أمام برشلونة الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأنهى شنغهاي غرينلاند، الذي دافع عن ألوانه كل من الفرنسي نيكولا أنيلكا والعاجي ديدييه دروغبا، الموسم الماضي في المركز الرابع محليا وسيشارك في دوري أبطال آسيا.