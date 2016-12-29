4 لاعبين عرب في تشكيلة “فرانس فوتبول” الأفريقية لـ2016

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن تشكلتها لأفضل 11 لاعبا أفريقيا في عام 2016، وقائمة البدلاء واللاعبين الذين يستحقون الإشادة أيضا.

وضمت التشكلة الأساسية 4 لاعبين عرب، وهم: الجزائريون رياض محرز وإسلام سليماني، لاعبا ليستر سيتي، وفوزي غلام، لاعب نابولي الإيطالي، والمصري محمد صلاح، جناح روما الإيطالي.

كما أعلنت المجلة عن دكة بدلاء ضمت 5 لاعبين من بينهم المغربي سفيان بوفال، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي.

وأشادت المجلة بمجموعة من اللاعبين الأفارقة وبلغ عددهم 12 لاعبا لما قدموه من مستوى خلال السنة، من بينهم المصري محمد النني، لاعب آرسنال، والجزائريون العربي سوداني، مهاجم دينامو زغرب، وسفيان هيني، مهاجم أندرلخت البلجيكي، ونبيل بنطالب، لاعب شالكة الألماني، والمغربي حكيم زياش، لاعب أياكس الهولندي.

تشكلة عام 2016 الأفريقية:

الحارس: الأوغندي دنيس أونيانخو (صن داونز الجنوب أفريقي).

الدفاع: الإيفواري سيرج أورييه (باريس سان جيرمان) والجزائري فوزي غلام (نابولي) والإيفواري إيريك بايلي (مانشستر يونايتد) والسنغالي خاليدو كوليبالي (نابولي).

وسط الميدان: الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي) والإيفواري جان مايكل سيري (نيس الفرنسي) والسنغالي ساديو ماني (ليفربول) والمصري محمد صلاح (روما).

الهجوم: الغابوني بيير أوباميانغ (بروسيا دورتموند) والجزائري إسلام سليماني (ليستر سيتي).

الاحتياط: الإيفواري فراك كيسي (أتلانتا) والمغربي سفيان بوفال (ساوثهامبتون) ويانيك بولاسي من الكونغو الديمقراطية (إيفرتون) والنيجيري فيكتور موسيس (تشيلسي) والإيفواري جوناتان كودجيا (أستون فيلا).

اللاعبون الذين تلقوا الإشادة:

المصري محمد النني (آرسنال) والجزائري نبيل بنطالب (شالكة 04) والإيفواري يايا توريه (مانشستر سيتي) والمغربي حكيم زياش (أياكس الهولندي) والجزائري العربي سوداني (دينامو زغرب) والكيني فيكتور وانياما (توتنهام) والجزائري سفيان هني (أندرلخت) والكامروني فينسنت أبو بكر (بشكتاش) والنيجيري كيليتشي إيهيناتشو (مانشستر سيتي) والسنغالي إدريسا غاي (إيفرتون) والمالي موسى ماريغا (فيكتوريا غيماريش).