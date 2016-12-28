باريس سان جيرمان يسعى لخطف هداف ريفربليت

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

اعترف الأرجنتيني بيدرو ألداف، وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لوكاس ألاريو، لاعب ريفربليت، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضا رسميا لضمه وطالبهم بتقديم المزيد لإقناعه بالرحيل في الشتاء.

ويعتبر المهاجم، البالغ من العمر 24 عاما، مطمع عدة فرق أوروبية من بينها فرق ليفربول وتوتنهام في إنجلترا، وتورينو وإنتر ميلانو في إيطاليا، بعد تألقه في المدة الأخيرة وقيادته فريقه للفوز بكأس الأرجنتين، إذ سجل “هاتريك” في النهائي.

وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريح للصحافة الأرجنتينية: “قدَّموا لنا عرضا مهما وبالتأكيد سيقدمون لنا عرضا آخر”.

وأضاف ألداف: “المهم بالنسبة للاعب أن يصل لأوروبا في فترة الانتقالات الرئيسة ويبدأ فترة الإعداد مع الفريق وليس مضطرا لفرض الرحيل، ولكن لو تحصلنا على عرض مغرٍ سنستمع له لكون مسيرة اللاعب قصيرة ولكونها قوانين السوق”.

وأكد وكيل المهاجم الأرجنتيني أن موكله ليس مستعجلا للرحيل، لكونه يملك عقدا جيدا برفقة فريقه ريفربليت ويملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 18 مليون يورو، لكن التنافس بين عدة فرق قد يجعل ثمنه يزيد بكثير عن الشرط الجزائي.