دارمشتاد يُعين فرينغز مديرًا فنيًا لفريق الكرة

المصدر: برلين – إرم نيوز

قرر نادي دارمشتاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين تورستين فرينغز اللاعب الدوري الألماني السابق مديرًا فنيًا للفريق المهدد بالهبوط من الدوري الألماني.

وذكر النادي أن فرينغز، البالغ 40 عاما، والذي كان يعمل مؤخرا مساعد مدرب بفريق فيردر بريمن، وقع عقدا مع النادي حتى حزيران/يونيو 2018.

وكان دارمشتاد، الذي يحتل قاع الترتيب في جدول الدوري، قد أقال مدربه نوربيرت ماير مطلع الشهر الحالي بعد الخسارة في ست مباريات على التوالي.

وخسر دارمشتاد، حتى الآن، 9 مباريات على التوالي في جميع المسابقات ويحتل قاع الترتيب برصيد ثماني نقاط، بفارق أربع نقاط عن إنغولشتاد، صاحب المركز قبل الأخير.

وكان فرينغز، الذي خاض 79 مباراة دولية لألمانيا، قد أكد تعيينه لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق اليوم.

وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: “اتحرق شوقا لخوض التحدي في هذا النادي المميز، والذي يتناسب جيدا مع شخصيتي بصفاته المميزة”.

وأضاف: “أعلم بمدى أهمية المهمة، ولكنني كنت دائما مقاتلا ولاعبا جماعيا، وسوف اضطلع بهذه المهمة على الفور، وخاصة عندما نعود للتدريبات في الثالث من كانون الثاني/يناير”.

وسيكون تدريب دارمشتاد هو الأول لفرينغز كمدير فني، علما بأنه لعب مع المنتخب الألماني في بطولتي كأس العالم 2002 و2006 ويورو 2008.

وقضى فرينغز أغلب مسيرته، التي تضمنت 400 مباراة، مع فريق فيردر بريمن، رغم أنه لعب مع بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

وأنهى فرينغز مسيرته الكروية عام 2013 مع فريق تورونتو.

وقال روديغير فريتش، رئيس نادي دارمشتاد، إن فرينغز يجسد الاستقامة والأصالة التي تتناسب مع شغف دارمشتاد وروحه القتالية ويمكن الاعتماد على الثروة الهائلة التي جمعها من خبرته في اللعب.

وأضاف: “لذلك نحن مقتنعون إنه حتى دون خبرة كبيرة في مجال التدريب سيكون قادرا على إظهار قدرته على إنجاز المهمة بشكل جيد وباحترافية، وطموح وعمل جماعي مثلما فعل آخرون في مجال كرة القدم الاحترافية”.