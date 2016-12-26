مصرع جميع لاعبي فريق أوغندي غرقًا (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

لقي نحو 30 شخصًا يمثلون فريقًا مغمورًا لكرة القدم وبعض مشجعيه في غرق سفينتهم في بحيرة ألبرت غرب أوغندا وفشلت كل محاولات الإنقاذ التي قام بها الأهالي.

وقال جون روتاغيرا قائد الشرطة المحلية: “كان هناك احتفال على السفينة، وكان الركاب يرقصون وبعضم كان ثملًا، وكانت السفينة تنقل عددًا أكبر من قدرة استيعابها، 45 شخصًا، وكلهم أعضاء فريق كرة قدم إلى جانب مشجعين محليين”.

وأضاف: “كانت المياه هادئة لكن المشكلة وقعت حين تجمع الفريق ومشجعوه أثناء الرقص على جانب واحد من السفينة، ما أدى إلى انقلابها، وغرق 30 شخصًا”.

ورغم ذلك نجحت الشرطة والصيادين في إنقاذ 15 شخصًا وجميعهم من قرية كاويباندا في منطقة بوليسا.

وكان يفترض أن يلعب الفريق مباراة ودية في منطقة هويا المجاورة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد.

وهو ثاني حادث غرق كبير يقع خلال أيام في بحيرات أوغندا. فالجمعة قتل 20 شخصًا في الظروف نفسها، لكن في بحيرة فيكتوريا (جنوب شرق).