سونغ: كلب أنقذني من الموت

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تعرض قائد الكاميرون السابق ريغوبرت سونغ لجلطة في المخ في منزله بالعاصمة ياوندي في أكتوبر الماضي وتعرض لغيبوبة ولو لم يكن كلبه موجودًا معه في منزله حينها لمات.

وبعد أيام من دخوله المستشفى استعاد سونغ عافيته قبل أن يحكي القصة كاملة في حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية قائلًا “شعرت بحالة سيئة وسقطت على جنبي ولحسن الحظ لم أبتلع لساني. تركت الباب مفتوحًا قبل سقوطي لأنني كنت في انتظار صديق ولو كان الباب مغلقًا لكنت بين الأموات الآن.”

وتابع الدولي السابق البالغ عمره 40 عامًا: “الكلب بدأ ينبح بصوت عالٍ ونبه الجيران وبدوره استدعى الإسعاف وحدثت المعجزة”.

وقال سونغ إنه فقد الكثير من وزنه بعد استفاقته من الغيبوبة الطويلة، حيث وصل وزنه إلى 60 كيلوغرامًا بعد التعافي.

وأردف: “خلال الغيبوبة رأيت والدي الذي تُوفِّي وعمري 9 سنوات. لقد بدأ الظلام وسقطت على الأرض وعلى الفور رأيت والدي.. أنا سعيد لنجاتي”.

ويحمل سونغ الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في كأس أمم أفريقيا (8 مرات و36 مباراة) وخاض 137 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم 4 مرات (1994 و1998 و2002 و2010).

ودافع سونغ عن ألوان أندية ميتز ولانس الفرنسيين وليفربول الإنجليزي وغلطة سراي وطرابزون سبور التركيين.