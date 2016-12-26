ماذا يفعل لاعبو بايرن ميونخ في الإجازة؟

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

بدأ لاعبو بايرن ميونخ فترة الإجازة الشتوية والتوقف بين الدورين الأول والثاني للبوندسليغا للاحتفال وأخذ بعض الراحة المستحقة لقضاء الأعياد بعد الفوز الكبير على لايبزيغ، وبالتأكيد يتطلع لاعبو البايرن لوقت الإجازة وبعضهم أبلغ موقع النادي عن خططه في الإجازة.

وقال توماس مولر، إنه سيستغل هذه الأيام ليذهب للتنزه مع زوجته، إذ أوضح: “في هذا الوقف ينبغي عليّ أن أتوقف تمامًا وأعيد شحن طاقاتي”.

القائد فيليب لام سيقضى فترة الراحة في المنزل مع العائلة في جنوب ميونخ على بحيرة تيغرينسي، وقال فيليب: “هذا عيد مميز لنا.. أبناؤنا يتطلعون إليه جدًا وينبغي على القول إن وجود طفل حولك يعيد إليك ذكريات مميزة.. إنه يعود بك إلى طفولتك، ستغني العائلة معًا قبل تعليق الهدايا وسيقوم أخوه بالطبخ ذلك اليوم، إنه طباخ وسيقوم بتحضير شيء عظيم، لكن أيًا كان ما سيتم طهوه يجب أن أنهيه أنا أولًا”.

ليالي ألابا في فيينا

دافيد ألابا هو الآخر سيقضي العطلة في فيينا من أجل إعطاء الهدايا، وقال الدولي النمساوي لموقع النادي البافاري على الإنترنت: “سيكون هناك ما يقرب من 30 أو 40 شخصا أتطلع لذلك لأنه نادرا ما تتاح لي الفرصة لأقابل العائلة بأكملها”.

الأعياد مميزة هذا العام للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في إشارة إلى حمل زوجته آنا، حيث قال: “الهدية الفضلى بالنسبة لي ولحياتي كلها هي حمل زوجتي”، وسيحتفل ليفا احتفالا “كلاسيكيًا بالأعياد مع الهدايا تحت الشجرة” مع العائلة في بولندا.

رحلة طويلة لكوستا

الرحلة الأطول للاعبي بايرن ستكون من نصيب البرازيلي دوغلاس كوستا، فعلى بعد نحو 10679 كيلومترا عن ميونخ سيقضي كوستا العطلة في سابوكايا دي سول في جنوب البرازيل، مجهود يستحق بذله من أجل طقس صيفي وبالتأكيد بعض الطعام الشهي.

رافينيا هو الآخر يتطلع لشمس برازيلية أما التشيلي أرتورو فيدال فلن يسافر لبلاده وسيقضي العطلة في دبي مع العائلة.

أنشيلوتي طباخ ماهر

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سافر إلى موطنه في شمال إيطاليا حيث حضر طعام “التوتيلليني ألا كارلو” للعائلة والأصدقاء، وقال عنه “إنه طبقي المفضل، وعائلتي واصدقائي أيضًا يحبونه.. وأنا أعدّه باقتدار”.