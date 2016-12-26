فيا بعد تتويجه بلقب الأفضل في الدوري الأمريكي: لن أعتزل

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

شدد المهاجم الإسباني المخضرم دافيد فيا على رغبته في الاستمرار في لعب كرة القدم برفقة فريقه نيويورك سيتي، رغم بلوغه 35 عاما، وذلك بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين في عام 2016.

وسجل فيا، المهاجم السابق لفالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، 22 هدفا في 32 لقاء ويحمل شارة القيادة في الفريق، واعترف بكونه تحت الضغط الأكبر في مسيرته، رغم كونه لعب لأكبر الأندية في إسبانيا.

وقال فيا بعد حصد جائزته: “هل هناك ضغط؟ هنا أكبر من ذي قبل لكوني هنا اللاعب الأول والقائد والضغط كبير، لكني فخور لكون رابطة الدوري منحتني لقب أفضل لاعب”.

وأكد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا، أنه يرغب في الاستمرار باللعب، موضحا: “فعلت كل شيء في مسيرتي، إن أردت التوقف سأعود لبلدي وأتوقف عن اللعب، جئت هنا لأكون تنافسيا جسدي مستعد وعقلي أيضا سأستمر في صنع التاريخ وسألعب كابن 15 عاما وسأكون دائما جاهزا بنسبة 100%، إنه عملي”.

وسجل فيا 41 هدفا في 62 لقاء لفريق نيويورك سيتي، منذ التحاقه بالفريق في 2014، علما أنه لعب معارا لفترة لفريق ملبورن الأسترالي وسجل له أيضا هدفين في 4 لقاءات.