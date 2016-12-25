وفاة مشجع إيراني عقب تسجيل ناديه هدف التعادل

المصدر: طهران - إرم نيوز

تُوفِّي مشجع نادي استقلال طهران إثر نوبة قلبية عقب تسجيل فريقه هدف التعادل بمرمى نادي سباهان أصفهان في الدقيقة 92.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن مشجعًا فارق الحياة بعد فرحته الشديدة نتيجة تسجيل نادي استقلال طهران الذي يشجعه في الوقت الإضافي من المباراة مع نادي سباهان أصفهان في الدوري الإيراني الممتاز.

وأبدى مدرب نادي استقلال علي رضا منصوريان حزنه نتيجة وفاة أحد المشجعين، قائلًا: “يا ليت أن يخسر نادي استقلال بـ 100 هدف ولا يتوفى مشجع لهذا النادي العريق”.

وانتهت المباراة بين نادي استقلال طهران وسباهان أصفهان التي جرت اليوم في محافظة أصفهان وسط البلاد بالتعادل هدف لكل منهما في الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.