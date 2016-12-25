“الكريسماس” سلاح مولر لاستعادة حيويته بعد موسم محبط

المصدر: برلين - إرم نيوز

أعياد الميلاد (الكريسماس) الوقت المناسب للراحة بالنسبة لتوماس مولر بعد عام شاق مع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني.

المباراة الأخيرة هذا العام التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على لايبزيغ 3-0، يوم الأربعاء الماضي، ليحسم لقب بطل الشتاء في البوندسليغا، شهدت جلوس مولر على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة.

الجهد غير المحدود والقدرة على التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب يبدو أنها تلاشت بعض الشيء بالنسبة لمولر في الوقت الراهن.

عطلة الشتاء جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لمولر، البالغ 27 عاما، من أجل الاستمتاع بأعياد الميلاد مع زوجته ليزا بعيدا عن كرة القدم.

وقال مولر: “الإجازة مهمة بالنسبة لي من أجل التوقف قليلا وإعادة شحن البطاريات”.. في مواجهة لايبزيغ لم يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مولر في ظل تطبيق طريقة 1/3/2/4 وعوضا عن ذلك دفع بالأسباني تياغو ألكانتارا.

وقال أنشيلوتي: “الفكرة كانت تعتمد على توغل ألكانتارا بين دفاعات لايبزيغ، لقد قام بالمهمة المكلف بها بشكل جيد”.

وبعد المباراة سمع مولر قول كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ، الذي أكد فيه أن فقدان المشاركة في التشكيل الأساسي “بمثابة حافز للاعبين من أجل القيام بشيء أو أكثر بشكل أفضل في 2017”.

حتى الآن في الموسم الحالي من البوندسليغا سجل مولر هدفين فقط بجانب هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ومثلما حدث مع مولر فإن الجناح الفرنسي فرانك ريبيري خرج من التشكيل الأساسي لبايرن أمام لايبزيغ.

وقال رومينيغه: “اليوم يحتاج الفريق إلى 16، 17، 18 لاعبا، لدينا الكثير من الإمكانيات وبالتالي يكون هناك لاعبان أو ثلاثة لاعبين خارج التشكيل ولا يشعرون بالسعادة”.

وأوضح أنشيلوتي قبل المباراة أن طريقة “1/3/2/4 ليس المقصود بها خصيصا أن يتم فسح المجال لمشاركة لاعب في حجم مولر”.

طريقة اللعب في حد ذاتها ليست المغزى بالنسبة للمدرب الإيطالي، لكنه يحتاج إلى إيجاد التوازن المناسب وملء الفراغات بين خطي الهجوم والدفاع.

وأشار انشيلوتي إلى أنه ليس من المخاطرة أن تلعب بأربعة مهاجمين، ولكن من الخطر ألا تلعب بالتوازن المناسب.

وينافس مولر حاليا من أجل إيجاد مكان له بين الخطوط، في ظل وجود لاعب مثل تياغو الذي يربط الخطوط بشكل جيد، إذ يعيش أحد أفضل مواسمه مع النادي البافاري وشارك في 22 من أصل 25 مباراة هذا الموسم.

ويرى لويس فان غال، المدرب السابق لبايرن، أن مولر يشارك بشكل اعتيادي في الموسم الحالي، إذ شارك في 22 مباراة مع الفريق، ولكن التوفيق الذي كان يلازمه بدأ يغيب عنه بعض الشيء أخيرا.

ويبدو أن سوء الحظ لم يفارق مولر هذا العام خاصة عندما أهدر ركلة جزاء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وفشل مولر أيضا في تسجيل أي هدف مع المنتخب الألماني في يورو 2016 بفرنسا، كما مرت 999 دقيقة قبل أن يتمكن من تسجيل هدفه الأول في البوندسليغا، وذلك خلال الفوز الساحق على فولفسبورغ 5-0.

ولكن على عكس ما يحدث بالبوندسليغا، فقد تمكن مولر من تسجيل خمسة أهداف للمنتخب الألماني منذ يورو 2016 ليصبح الهداف الأول للماكينات.