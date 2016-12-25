أفضل 11 موهبة في دوري أبطال أوروبا في 2016

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تشكيلة من 11 لاعبا تضم أبرز المواهب الشابة في عام 2016 بدوري أبطال أوروبا، مع تعيين الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مدربا لهذه المجموعة باعتباره -أيضا- من اكتشافات دوري أبطال أوروبا هذه السنة، إذ توج باللقب برفقة فريقه.

وكان فريق بروسيا دورتموند ممثلا بقوة وسط التشكيل بـ3 لاعبين متبوعا بفريقي برشلونة وبايرن ميونخ بلاعبين، ولاعب لكل من باريس سان جيرمان وبورتو وبنفيكا وموناكو الفرنسي.

ويملك بنفيكا الحق في نصف اللاعب ريناتو سانشيز، لكونه مثله الموسم الماضي وهو نفس ما يملكه أولمبيك ليون في مدافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي.

وتصدرت فرنسا الدول الأكثر تمثيلا بـ4 لاعبين متبوعة بالبرتغال بـ3 لاعبين والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وألمانيا وإسبانيا بلاعب واحد.

تشكيلة فريق المواهب:

الحارس: الفرنسي ألفونسي أريولا (باريس سان جيرمان)

الدفاع: السويدي فيكتور لينديلوف (بنفيكا) والإسباني سيرجيو روبيرتو (برشلونة) والفرنسي صامويل أومتيتي (برشلونة).

وسط الميدان: الفرنسي توماس ليمار (موناكو) والبرتغالي ريناتو سانشيز (بايرن ميونخ) والبرتغالي رافاييل جوريرو (بروسيا دورتموند) والألماني جوشوا كيميغ (بايرن ميونخ).

الهجوم: الأمريكي كريستيان بوليسيتش (بروسيا دورتموند) والبرتغالي أندرييه سيلفا (بورتو) والفرنسي عثمان ديمبلي (بروسيا دورتموند).