أكثر التغريدات الرياضية مشاركة على “تويتر” في 2016

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

شهدت 2016 عددًا من المنافسات الرياضية، أبرزها أمم أوروبا وكوبا أمريكا والألعاب الأولمبية الصيفية والباراولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية، وهو ما جعل المواقع الاجتماعية تعرف نشاطًا كبيرًا خلال فترة المنافسات.

وتميزت عدة تغريدات بإعجاب ومشاركة رواد الموقع الاجتماعي، كان أبرزها بالنسبة للرياضيين هي:

1- معجزة فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

حازت على أكثر من 362 ألف إعجاب وشاركها 394814 متابعا.

Leicester City. Champions of England. pic.twitter.com/WRwfysTn2N — Leicester City (@LCFC) May 2, 2016

2- وفاة الأسطورة الملاكم محمد على كلاي

حازت على إعجاب أكثر من 284 ألف وشاركها 255555 متابعا.

pic.twitter.com/Jr5HcJRmeA

— Muhammad Ali (@MuhammadAli) June 4, 2016

3- توقيع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمانشستر يونايتد

حازت على إعجاب أكثر من 264 ألف متابع وأعاد مشاركتها 221782 شخصا.

Time to let the world know. My next destination is @ManUtd pic.twitter.com/DAK7iYlrCq — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 30, 2016

4- فرحة لاعبي ليستر باللقب في منزل زميلهم فاردي

حازت على إعجاب أكثر من 218 ألف شخص وأعاد مشاركتها 218902 متابعا.

5- الأمريكي مارشاون لينش يترك سياتل سي هوكس

حازت على إعجاب أكثر من 213 ألف شخص وأعاد مشاركتها 206940 متابعا.

6- الأمريكي كوبي براينت يترك كرة السلة

حازت على أكثر من 361 ألف إعجاب وأعاد مشاركتها 204188 متابعا.

Last night was the final chapter to an incredible story. I walk away at peace knowing my love for the game & this city will never be broken. — Kobe Bryant (@kobebryant) April 14, 2016

7- اعتزال المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور مؤقتا

حازت على أكثر من 196 ألف إعجابا وأعاد مشاركتها 160924 شخصا.

I have decided to retire young.

Thanks for the cheese.

Catch ya’s later. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 19, 2016

8- آخر لقاء لإبراهيموفيتش مع باريس سان جيرمان

حصلت على أكثر من 146 ألف إعجاب وأعاد مشاركتها 134547 شخصا.

My last game tomorrow at Parc des Princes. I came like a king, left like a legend pic.twitter.com/OpLL3wzKh0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 13, 2016

9- احتفال البرتغال بلقب أمم أوروبا (تغريدة للقائد رونالدو)

حصلت على أكثر من 198 ألف إعجابا وأعاد مشاركتها 113038 شخصا.

10- الأمريكي ليبرون جيمس يطالب بالاحترام

حازت على أكثر من 129 ألف إعجاب وأعاد مشاركتها 108456 شخصا.