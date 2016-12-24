الألماني ماغاث يستعد للتدريب في الدوري الإيراني

المصدر: طهران - إرم نيوز

أبدى المدرب السابق لنادي بايرن ميونخ، السبت، استعداده لقبول أي عرض يتقدم به نادي استقلال إيران لتدريبه، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي طلب رسمي من الاتحاد الإيراني.

وقال ماغاث في تصريح لموقع “الرياضة الإيرانية” إنه “لم يتلق طلبًا رسميًا لتولي مهمة تدريب نادي استقلال طهران الإيراني

وقال ماغات: “سأدرس وأراجع أي طلب ومستعد لقبول تدريب نادي استقلال“.

ورفض المدرب الألماني الإجابة فيما إذا كان مهتمًا بكرة القدم الإيرانية، مكتفيًا بالقول: “الدوري الإيراني بحاجة للكثير من المراجعة على المستوى الفني”.

وكانت صحيفة “الأخبار الرياضية” الإيرانية، قالت أمس إن إدارة نادي استقلال طهران بدأت بمفاتحة الألماني فيليكس ماغاث، من أجل تدريب الفريق.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها إن علي رضا منصوريان تمت إزاحة من مهمة تدريب نادي استقلال طهران بعد هزيمة النادي يوم الثلاثاء الماضي، أمام نادي نفط طهران في بطولة الكأس.

وكشفت مصادر في إدارة نادي استقلال للصحيفة، أن آخر مباراة سيحضرها علي رضا منصوريان ستكون ضد نادي سباهان يوم الأحد المقبل في إطار الدوري الممتاز في الأسبوع.

واعتبرت المصادر إن الألماني فيليكس ماغاث هو الخيار الأنسب الآن لمهمة تدريب نادي استقلال طهران بعد سلسلة من النتائج السيئة في عهد المدرب الحالي.

ونادي استقلال الذي يعد من أعرق الأندية الإيرانية ويحتل المركز السابع في الدوري برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.