اعتقال مدرب إيراني بسبب رفضه الخدمة العسكرية

المصدر: طهران - إرم نيوز

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، الجمعة، خداداد عزيزي مدرب نادي سباه جامكان أبو مسلم بسبب رفضه الخدمة العسكرية الإلزامية التي تمد إلى 24 شهرًا.

وقالت وسائل إعلام رياضية، إن “الجهات الأمنية اعتقلت مدرب نادي سباه جامكان أبومسلم (ممثل مدينة مشهد في الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم)، بعد انتهاء مباراة أبو مسلم مع نادي برسبوليس في طهران” والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد.

وقال أحد المسؤولين في نادي سباه جامكان أبومسلم لموقع “الرياضة الثالثة”: “اعتقال المدرب واللاعب الدولي السابق للمنتخب الإيراني خداداد عزيزي جاء بسبب رفضه الخدمة العسكرية الإلزامية أو دفع أموال مقابل الإعفاء عن الخدمة”.

وأضاف: “لا يزال أمام نادينا 15 مباراة متبقية ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن نفعله مع اعتقال المدرب خداداد عزيزي”.

وبدأ عزيزي مسيرته الدولية في عام 1992، ولكنه نال الشهرة على مستوى آسيا بعد أن قاد منتخب إيران لكرة القدم إلى الوصول إلى كأس آسيا 1996 وكأس العالم 1998 وكأس آسيا 2000، وقد اختير أفضل لاعب في آسيا عام 1996.

وبعد أن لعب مع عدد من الأندية الإيرانية، انتقل عزيزي إلى نادي كولن الألماني في عام 1997، وقد كان هو وزميله علي دائي وكريم باقري أول اللاعبين الإيرانيين الذين يلعبون في الدوري الألماني.