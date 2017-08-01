موقف إنساني من منذر المزكي مذيع أبوظبي الرياضية مع مواطن مصري ينال الإعجاب‎ (فيديو)

“هدفنا ما تعلمناه من دولة الإمارات أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم”.. هكذا قدم الإعلامي الإماراتي منذر المزكي نموذجًا رائعًا لبلاده خلال تواجده في مصر، حيث كان يقدم تقريرًا من القاهرة خلال تغطيته للبطولة العربية المقامة في الإسكندرية لقنوات “أبوظبي الرياضية”، ولكن يشاء القدر أن يتحول التقرير الذي كان عن “التوكتوك” لإنقاذ فتاة صغيرة لم تكمل عامها الأول.

وظهر المزكي في بداية تقريره وهو خارج من “توكتوك” ويرصد الحياة في شوار محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، واستضاف في بداية الفقرة شابًا حزينًا، قائلًا إنه لا يتابع البطولة العربية المقامة على أرض بلده، ويظهر عليه الحزن الشديد، وبسؤاله عن السبب قال إن لديه ابنة تمر بحالة صحية حرجة، وهنا عرض عليه الإعلامي تقديم مساعدة عاجلة ولكن الشاب رفض ورحل من أمام الكاميرا.

وأشار المزكي: “كنا نعمل تقريرا عن (التوكتوك) ولكن صادفنا شابا وقال لنا إن ابنته لديها حالة حرجة وسنحاول أن نساعده، عزة نفس الرجل جعلتنا نُصر على التمسك بفرصة مساعدته وفضلنا أن نسير خلفه على السكة”، وبالفعل وصل الإعلامي الإماراتي لبيت الشاب الاسكندري وطلب منه أن يستضيفه ويشرب معه الشاي.

فقرة على السكة وحكاية إنسانية ينقلها إلينا مراسلنا من مصر#العرب_اليوم#البطولة_العربيةhttps://t.co/RRgUY6c9CW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 1, 2017

وقال الشاب في التقرير الذي عرض في برنامج “على السكة” وابنته تجلس على يديه: “أنا اسمي أشرف سمير وابنتي روميساء مولودة لديها مشكلة في المعدة ولا تستطيع إخراج البراز بشكل طبيعي وكان هذا بعد ولادتها مباشرة وحدث لديها مضاعفات، وكشفنا عليها في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية وعملنا لها عملية وهي كانت طفلة، والآن يجب أن تعمل عملية عاجلة أخرى ولديها فتحتان للإخراج ولكن الوجع تاعبها جدا ولا تنام بشكل جيد، وكانت مفروض تعمل عملية وهي الآن لديها 11 شهرا، وهي لها رزقها”، ورفض الشاب للمرة الثانية طلب المساعدة من “التركي”، مرددا “الحمدلله.. الحمدلله”.

وأصر الإعلامي الإماراتي على أن يذهب بالشاب وابنته للمستشفى وعدم تركه إلا مع إجراء ابنته العملية، وبالفعل ظهر بعد ذلك منذر المزكي في المستشفى وهو في غرفة العمليات مع الطبيب المسؤول عن الطفلة، والذي قال: “الحمدلله المستشفى تخدم عدة محافظات ومختصة بجراحات الأطفال في الإسكندرية والشرق الأوسط، وروميساء لديها عيب نادر، نقص خلايا عصبية لا يجعلها تقدر تخرج البراز بشكل طبيعي من يوم ولادتها، وحجزت لدينا أكثر من مرة ونستأصل كل القولون ونوصل الأمعاء لفتحة الشرج وتقدر تخرج البراز بصورة طبيعية دون أي علاج أو مساعدة، وهي عملية صعبة ودقيقة ولكننا عملناها كثيرا ونتائجنا دائما ناجحة مثل أي مستشفى عالمية”.

وفي نهاية التقرير، كشف المزكي وبصحبته والد الطفلة: “تقريبا بعد حوالي 5 ساعات في العملية خرجت روميساء والدكتور أخبرني أنها خلال 24 ساعة ستكون أفضل”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فعله التركي، وقال أحد المتابعين: “بالنيابة عن 100 مليون مصري شكرا منذر المزكي إنسان قمة الاحترام جازاك الله كل خير”.

براڤو عليك يا عم منذر، اخلاقك اتكلمت عنك ???????????????? #تحية_لمنذر_المزكي — Karim (@karsalib) August 1, 2017

الاعلامي منذر المزكى مراسل ومذيع قنوات ابو ظبي الرياضية … يعطي دروساً في الانسانية ???????? — Mohamed Ezz (@__ElZooz) August 1, 2017