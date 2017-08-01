3 أندية إماراتية تخسر معركة ضم ليوناردو

ابتعد البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب بارتيزان بلغراد عن أندية العين والأهلي والنصر الإماراتية بعدما وافق ناديه على انتقاله إلى ميتز الفرنسي مقابل أربعة ملايين و200 ألف يورو على أقساط.

وذكرت تقارير صحفية صربية يوم الثلاثاء أن بارتيزان قرر بيع المهاجم البرازيلي وسيحصل على مليوني ومئة ألف يورو مباشرة والباقي على أقساط.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت مؤخرا رغبة العين والأهلي والنصر في التعاقد مع دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتصدر ليوناردو ترتيب هدافي الدوري الصربي برصيد 24 هدفا مناصفة مع زميله في الفريق أورس ديرديفيتش بينما أنهى ميتز الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المركز 14.

واقتنص موناكو اللقب من باريس سان جيرمان ليحرز لقبه الأول للدوري منذ 17 عاما.

وكانت إدارة الأهلي قد عرضت 6.5 مليون يورو على بارتيزان للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي البالغ عمره 25 عاما للحصول على خدماته لمدة موسمين.