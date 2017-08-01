لماذا ظهر نيمار فجأة في دبي؟ (صور)

يبدو أن نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة الإسباني، أراد إنهاء الجدل حول مصيره مع الفريق الكتالوني بالتأكيد على الانتقال نحو باريس سان جيرمان.

نيمار نشر صورا عبر حسابه على إنستغرام تشير لوصوله إلى دبي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان من المتوقع أن يسافر “نيمار” للخضوع للفحص الطبي في النادي الفرنسي لكنه قرر زيارة دبي.

ووفقاً للتقرير، بدا النجم هادئاً وغير قلق بالمرة وهو يصور وينشر صورة له أثناء تناول الطعام مع أصدقائه.

كما بدى في مزاج للمرح والاحتفال حيث غنى “نيمار” كلمات أغنية “إنيرجيا سريالية” مع رفاقه المقربين الذين شملوا “جو أمانسيو” و”الفارو كوستا”.

ووفقاً للخبراء من المتوقع أن تتم الصفقة المحطمة للأرقام القياسية إلى الجانب الفرنسي بحلول نهاية الأسبوع.

ويعيش أصحاب نادي باريس سان جيرمان في قطر، ويترأس مجلس إدارة النادي رجل الاعمال القطري ناصر الخليفي.

ومن المتوقع أن يعقد نجم برشلونة السابق اتفاقاً مدته 6 سنوات مع النادي الفرنسي بحوالي 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ومن المعروف أن هناك شخصيات بارزة في برشلونة مثل جيرارد بيكيه وأندريه إنييستا حاولت إقناع نيمار بأن مستقبله الأفضل مع برشلونة، لكن يبدو أن النادي الكتالوني على وشك فقد ثلث قوته الهجومية المكونة من نيمار و ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويعم الغضب كتالونيا بسبب صفقة انتقال نيمار نحو باريس سان جيرمان، إذ انتشرت لافتات لسب اللاعب تم تعليقها حول معقل نادي برشلونة في كتالونيا، وصفت اللاعب بالمرتزقة الخائن.