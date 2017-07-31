رسميًا.. النصر الإماراتي يضم الحارس محمد يوسف

أعلن نادي النصر الإماراتي عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى محمد يوسف، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى عامين.

وذكر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه تعاقد مع محمد يوسف الحوسني، وذلك رغم أن كل الأنباء كانت تشير إلى اقتراب اللاعب من الانضمام إلى نادي الوصل.

تعاقد ????

تعلن شركة النصر لكرة القدم عن التعاقد مع حارس المرمى “محمد يوسف الحوسني” لمدة سنتان .#النصر_دبي pic.twitter.com/YjGm4ppgmb — AL NASR FC (@ALNasrSC) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

وكان نادي الشارقة تعاقد مع حارس مرمى بني ياس أحمد محمود ديدا، ليفتح المجال لرحيل يوسف الذي لم يجدد عقده مع النادي، ورغم مفاوضات نادي الوصل مع يوسف منذ فترة طويلة إلا أن نادي النصر نجح في حسم الصفقة لمصلحته.