هل انضم البرازيلي “رومارينيو” لصفوف الجزيرة الإماراتي رسميًا؟

تعاقد نادي الجزيرة الإماراتي رسميًا مع اللاعب البرازيلي روماريو ريكاردو داسيلفا المعروف باسم “رومارينيو”، ليغلق “فخر أبوظبي” ملف اللاعبين الأجانب، بعدما سبق له التعاقد مع الفرنسي لاسانا ديارا ،في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مارسيليا الفرنسي، وكذلك مع الأوزبكي سردار راشيدوف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”، فقد كشف نادي الجزيرة من خلال البث المباشر على حسابه في “يوتيوب” لمباراة الفريق الإماراتي أمام نادي فورتن ستراد الهولندي أول من أمس، عن انضمام اللاعب البرازيلي إلى الفريق، إذ ظهر على مقاعد البدلاء أثناء المباراة رغم عدم مشاركته في اللقاء، الذي انتهى بفوز الفريق الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مبروك رومارينيو جزراوى

يا حظ الجزراوية فيه pic.twitter.com/Y8HWCZstvu — ahmed ragab (@AhmedRagab744) July 28, 2017

في المقابل أعلن موقع “ترانسفير ماركت”، المختص بشؤون سوق انتقالات اللاعبين على مستوى العالم، عن انتقال رومارينيو رسميًا إلى نادي الجزيرة في صفقة انتقال حر، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للاعب تراجعت من 4.5 ملايين يورو إلى أربعة ملايين يورو، بينما بلغت صفقة انتقاله من كورنثيانز البرازيلي إلى الجيش 7.5 ملايين يورو في 2014.

ويعد “رومارينيو” من أبرز اللاعبين الذين تألقوا في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا بتسجيله ثمانية أهداف، بينما برز الوافد الجديد إلى “فخر أبوظبي” مع نادي كورنثيانز البرازيلي الذي شارك معه في 141 مباراة سجل خلالها 31 هدفًا، حيث احتفل كورنثيانز في 28 يونيو الماضي بذكرى تسجيل رومارينيو هدف التعادل في نهائي كأس ليبرتادوريس 2012 في مرمى بوكاجونيورز الأرجنتيني، الذي أسهم في النادي البرازيلي باللقب للمرة الأولى في تاريخه.