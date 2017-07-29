رسميًا.. الظفرة الإماراتي يضم العراقي نجم شوان

رسميًا.. الظفرة الإماراتي يضم العراقي نجم شوان

المصدر: إرم نيوز

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، رسميًا، ضم اللاعب العراقي نجم شوان، قادمًا من نادي الزوراء العراقي، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يلعب في مركزين كقلب دفاع وارتكاز.

ونشر النادي الإماراتي صورًا للاعب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وهو يرتدي قميص ناديه الجديد، معلقًا: “سعادة صالح المزروعي، رئيس النادي، والمدير الفني الكابتن محمد قويض والكابتن عبدالسلام جمعة مدير الفريق مع نجم شوان في صورة مع اللاعب”.

ولم يشترك شوان جلال كثيرًا مع الزوراء في هذا الموسم، إلا أن مسؤولي الظفرة تابعوه وأعجبوا بمستواه العالي.

وكان نادي الظفرة قدم مؤخرًا لاعبيه الجدد، خلال مؤتمر صحفي، وضمت قائمة اللاعبين الجدد، البرازيلي إيلتون ألميدا، القادم من الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر، والعراقي مهند كرار، القادم من الزوراء بالكيفية ذاتها.

كما ضمت القائمة اللاعبين الإماراتيين، أحمد يسلم، وإبراهيم الكعبي، القادميْن من نادي الإمارات، إلى جانب خالد الدرمكي، القادم من اتحاد كلباء، وعبد الله محمد، لاعب شباب أهلي دبي السابق.

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