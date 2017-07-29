حسن زهران ينضم رسميًا لنادي عجمان الإماراتي

تعاقد نادي عجمان الإماراتي مع المدافع حسن زهران، للعب مع الفريق الأول في الموسم الجديد.

وتم التعاقد بحضور اللاعب ووكيل أعماله وعبدالله الظاهري، أمين السر العام للنادي ومشرف الفريق، وفقًا لما ذكرته صحيفة “البيان”.

ويعتبر زهران صاحب خبرة كبيرة في دوري الخليج العربي من خلال مشواره مع فريقي الظفرة والوصل.

وعبّر اللاعب عن سعادته بالانتقال لمشوار جديد مع النادي البرتقالي، متمنيًا تقديم أفضل ما عنده لتحقيق طموحات أسرة النادي.

يذكر أن حسن زهران غاب عن معظم مباريات فريقه بالقسم الثاني من الموسم المنصرم، بسبب تعرضه لإصابة بالكاحل في مباراة الوصل مع الشباب بنصف نهائي كأس الخليج العربي، ذهب على إثرها للعلاج في مدينة برشلونة.