صحيفة رومانية: ريجيكامب سيتم طرده قريبًا من قيادة الوحدة الإماراتي

انتقدت صحيفة “adevarul” الرومانية المستوى الفني الذي ظهر عليه فريق الوحدة الإماراتي، والذي يقوده المدير الفني الروماني، ريجيكامب، في البطولة العربية للأندية المقامة في مصر حاليًا، على خلفية خسارته للثلاث مباريات أمام نصر حسين داي الجزائري والأهلي المصري والفيصلي الأردني.

وتابعت الصحيفة، أن المدرب لم يظهر له أي أثر على اللاعبين على الرغم من الأسماء الأجنبية التي تلعب معه، مثل الأرجنتيني تيغالي والمجري بالازس، وتوقعت أنه سيعيش حياة صعبة في أبوظبي.

وكتبت الصحيفة الرومانية، قائلةً: “سبق وأن قاد المدرب بولوني، مدرب الاتحاد السابق، فريق الوحدة وتم إقصاؤه من المهمة بعد فترة قليلة، لكن مع ريجي من المنتظر أن يعيش حياة صعبة في أبوظبي وأن يتم طرده بعد مدة أقل من مدة المدرب السابق بولوني”.

وكان لريجي تجربة فاشلة مع الهلال السعودي، حتى أن جماهير الزعيم تصفه بأنه المدرب الأسوأ في تاريخ النادي عقب خسارته لبطولتي دوري أبطال آسيا وكأس ولي العهد، علمًا بأنه تولى تدريب الوحدة مطلع الشهر الجاري ولديه مباراة أمام الجزيرة على كأس السوبر الإماراتي منتصف سبتمبر المقبل.