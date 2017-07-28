الفيصلي الأردني يهزم نادي الوحدة الإماراتي ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية

حوّل فريق الفيصلي الأردني تأخره بهدف أمام الوحدة الإماراتي إلى فوز 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية لكرة القدم.

تقدم الوحدة بهدف سجله مراد باتنة في الدقيقة 41، وتعادل لوكاس سيمون في الدقيقة 76، قبل أن يضيف أكرم الزوي الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة ليضمن تأهله للدور قبل النهائي كأول المجموعة الأولى، في حين ودّع فريق الوحدة البطولة بدون الحصول على أية نقطة ليقبع في المركز الرابع.

وجاءت الدقيقة 41 والتي شهدت أول أهداف المباراة لمصلحة الوحدة عندما لعبت تمريرة عرضية ارتقى إليها مراد باتنة وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وأسفرت هجمات الفيصلي عن هدف التعادل في الدقيقة 76 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر، قابلها لوكاس سيمون بضربة رأس رائعة إلى داخل المرمى.

واستطاع الفيصلي الأردني أن يحرز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فبعد ارتباك داخل منطقة جزاء الوحدة، وصلت الكرة لمهدي علامة داخل منطقة الجزاء ليمررها لأكرم الزوي الذي استلمها وسددها لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الفيصلي 2/1.