“تيغالي” يوجه رسالة لجمهور الوحدة الإماراتي.. وريجيكامب يوضح موقف الكمالي

وجه الأرجنتيني سباستيان تيغالي مهاجم فريق الوحدة الإماراتي رسالة لجماهير فريقه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويختتم الوحدة مشواره بالبطولة العربية غدًا الجمعة في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بالبطولة العربية بعدما خسر مباراتي الأهلي المصري والفيصلي الأردني.

وقال تيغالي في مؤتمر صحفي في فندق الإقامة بالقاهرة: “رسالتي لجماهير الوحدة أنه لا داعي للقلق بسبب تراجع الأداء والنتائج في البطولة العربية لأن الفريق مازال في فترة الإعداد للموسم المقبل”.

وأضاف: “الروماني ريجيكامب مدرب جديد ومازلنا نتأقلم مع أفكاره على مدار 20 يومًا كاملة وسنتطور للأفضل قبل بداية الموسم المقبل”.

من جانبه أعلن الروماني لورينت ريجيكامب احتمالية غياب حمدان الكمالي لاعب الفريق فترة طويلة عن الملاعب بسبب الشكوك في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال ريجيكامب: “سيسافر الكمالي خلال ساعات لألمانيا لتحديد إصابته وحسم فترة غيابه عن الملاعب ولكن خالد باوزير لاعب الفريق سيلحق بمعسكرنا في النمسا لأن إصابته ستستغرق 10 أيام”.

وأكد المدرب الروماني أنه سيواجه الفيصلي الأردني باللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا مؤخرًا من خلال تجهيزهم في هذه المباراة.