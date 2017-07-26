هل أخطأ الوحدة الإماراتي بالمشاركة في البطولة العربية؟

ودع فريق الوحدة الإماراتي منافسات البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر في الفترة الحالية، حتى يوم الـ 6 من أغسطس المقبل.

وتلقى الوحدة الهزيمة الثانية على التوالي أمام الأهلي المصري بعد خسارته أمام نصر حسين داي الجزائري بالنتيجة نفسها 0-2 وسط أداء هزيل للفريق الإماراتي العريق وانتقادات بالجملة لمشاركة الوحدة بهذا المستوى في البطولة العربية.

ويبقى السؤال هل أخطأ فريق الوحدة بالمشاركة في البطولة العربية بعد الاعتذار الذي قدمه العين، وهل كان من الأفضل عدم خوض المنافسات في ظل عدم جاهزية الفريق؟ هذا ما يرصده “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

مرحلة الإعداد

يرى المدرب المصري أحمد عبدالحليم، المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة الإماراتي، أن ظهور الفريق بهذا المستوى أمر طبيعي؛ لأن الوحدة ما زال في مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وقال لـ”إرم نيوز”: “دعنا نعترف بأن الوحدة لن يقدم أفضل من هذا المستوى، خاصة أن الفريق الإماراتي يواجه أندية الأهلي ونصر حسين داي من شمال أفريقيا وهما يتميزان بمعدلات بدنية أكبر والأهلي ما زال في الموسم المحلي”.

مدرب جديد

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً حاداً على الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني الجديد للوحدة، الذي استهل مشواره بهذه البطولة.

وانتقدت بعض جماهير الوحدة ظهور الفريق بهذا المستوى وسوء التحضير للبطولة بهذه الطريقة ما أدى للخروج المبكر والأداء الهزيل.

ودافع ريجيكامب عن نفسه في مواجهة هذه الاتهامات، قائلاً: “مع احترامي لكل الانتقادات، نشارك في البطولة العربية وأنا مدرب جديد بالنسبة للفريق وهدفنا تمثيل الكرة الإماراتية ولكن الفريق ما زال في مرحلة الإعداد للموسم”.

وأضاف: “الوحدة عانى من الغيابات، والبطولة العربية لن تكون مقياساً لأداء الفريق في الموسم الجديد كما يتصور الكثيرون؛ لأن الفريق لم تكتمل صفوفه وهناك إصابات وغيابات مهمة”.

مجاملة إماراتية

في الوقت الذي يرى فيه المدرب المصري أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي، أن مشاركة الوحدة ما هي إلا مجاملة لمسؤولي الاتحاد العربي، من أجل إنجاح البطولة.

وأضاف الرمادي لـ”إرم نيوز”: “دعنا نعترف أن اعتذار العين قبل البطولة بأسابيع وجه ضربة قوية للاتحاد العربي، الذي كان يراهن على مشاركة العين والهلال والنصر السعوديين والأهلي والزمالك من مصر تحديداً من أجل زيادة قوة البطولة”.

وأثنى الرمادي على مشاركة الوحدة رغم سوء النتائج، موضحاً أن الوحدة حقق مكاسب مهمة من خلال تجربة لاعبيه والاطمئنان عليهم في فترة الإعداد.

مكاسب أخرى

دافع أحمد الرميثي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، عن قرار المشاركة، مؤكداً في تصريحاته عقب لقاء الأهلي المصري بالبطولة العربية أن البعض ينظر للنصف الفارغ من الكوب ولا ينظر لبعض المكاسب التي تحققت للفريق الإماراتي.

وأضاف الرميثي: “اللعب في البطولة العربية على أرض مصر والاحتكاك بمدارس مختلفة كروياً في المنطقة العربية أفضل لنا من إقامة معسكر إعداد أوروبي لا يسمح لنا بمواجهة فرق في المستوى نفسه”.

وأشار إلى أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب والنتائج لم ترض طموح جمهور الوحدة، ولكن الفريق الإماراتي استفاد بتجربة لاعبيه وخاصة بعض الوافدين الجدد والصاعدين، قائلاً: “كسبنا حارساً رائعاً مثل محمد الشامسي وزيادة معدلات لياقة الفريق والانسجام بسرعة نتيجة ضغط منافسات البطولة”.

وأكد أنه لولا ظروف الغيابات بعدم وجود إسماعيل مطر وإيقاف الأرجنتيني تيغالي في لقاء الأهلي ثم إصابة حمدان الكمالي وإصابة مراد باتنا في أول مباراة أمام نصر حسين داي لتغير أداءُ الوحدة وحاله.