عيسى محمد يشكو “شباب الأهلي- دبي” لاتحاد الكرة الإماراتي

تقدم عيسى محمد، لاعب الشباب الإماراتي سابقاً، بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاته من الكيان الرياضي الجديد “شباب الأهلي – دبي”، بسبب عدم تسلم راتبه خلال الأشهر الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد”، اليوم الأربعاء، فإن عيسى طالب بالتعويض، جراء عدم التجديد له طبقاً لأحد البنود التي يتضمنها عقده.

يذكر أن عيسى محمد رفض تسوية ودية بينه وبين النادي نصت على التنازل عن نسبة 30% من إجمالي مستحقاته، وطالب بتسلم حقه كاملاً.

وكان عيسى محمد كشف أخيرا عن أنه سيستمر في ملاعب كرة القدم موسمين مقبلين، إذ يرى أنه ما زال قادراً على العطاء، مشيراً الى أن لديه عرضاً من أحد أندية دوري المحترفين، وما زالت المفاوضات جارية حتى الآن، وعروضاً عدة من أندية في دوري الهواه لم يتفاوض بشأنها لحين انتهاء المفاوضات الجارية حالياً مع النادي المحترف، الذي لم يفصح عن اسمه.