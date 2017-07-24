نجم الوحدة الإماراتي يكشف عن موهبته في الغناء (فيديو)

سيطرت حالة من المرح على بعثة فريق الوحدة الإماراتي في مصر، على هامش خوض منافسات البطولة العربية للأندية، التي تقام حتى يوم الـ 6 من أغسطس المقبل.

وخرجت البعثة في رحلة بأحد المراكب في نهر النيل خلال الساعات الماضية، بعد زيارة المتحف المصري، ودخل اللاعبون في فاصل من الضحك والمرح خلال الجولة السياحية.

ويبدو أن اللاعب المغربي مراد باتنا، نجم الوحدة الإماراتي، بدأ اكتشاف موهبته في الغناء على ضفاف نهر النيل، فظل يشدو بالعديد من الأغاني المغربية، كان أبرزها للفنان سعد لمجرد، بناء على طلب زملائه بالفريق الإماراتي.

ويستعد الوحدة لمواجهة الأهلي المصري المقررة، غداً الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية.

وكان الأهلي والوحدة تعرضا للخسارة في الجولة الأولة أمام الفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري، على الترتيب؛ ما يجعل لقاءهما عنق زجاجة لعبور أي منهما للأدوار التالية.

من جانبه، رفض المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، توجيه أي انتقادات له بسبب الأداء في البطولة العربية.

وقال ريجيكامب في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الأهلي المصري، غداً الثلاثاء، بالجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة العربية، إن مستوى الوحدة في البطولة ليس مقياسًا لما سيقدمه في الموسم خاصة أن البطولة تأتي في مرحلة الإعداد.

وأضاف: “فضلنا المشاركة في البطولة العربية لمواجهة فرق مميزة واللعب باسم الإمارات خاصة أن الوحدة فريق عريق وله تاريخ كبير”.

وأشار إلى أن الوحدة سيسعى لتحقيق نتيجة طيبة أمام الأهلي ولكن الغيابات المتمثلة في إيقاف الأرجنتيني سباستيان تيغالي وإصابة خالد باوزير تهدد الفريق.

وأكد أن المغربي مراد باتنا جاهز لخوض اللقاء وتخلص من إصابته العضلية التي تعرض لها قبل لقاء نصر حسين داي الجزائري.

أما أحمد أيوب، مدرب الأهلي المصري، فأكد في المؤتمر الصحفي، أن فريقه يسعى للفوز على الوحدة لتعويض الهزيمة أمام الفيصلي الأردني بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وأضاف: “المباراة قد تشهد عودة بعض اللاعبين الغائبين مثل حسام غالي ومؤمن زكريا وإسلام محارب، ولكن سيغيب عن صفوفنا صالح جمعة لاستمرار إصابته”.

وأشار إلى أن الوحدة فريق كبير وقوي ولديه الرغبة في تعويض هزيمته أيضًا أمام نصر حسين داي الجزائري”.