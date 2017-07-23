الإمارات.. تأكد غياب خالد باوزير عن البطولة العربية

تأكد غياب خالد باوزير لاعب نادي الوحدة الإماراتي عن مباريات فريقه في البطولة العربية للأندية بعد تعرضه لإصابة أمس خلال مواجهة الوحدة ونصر حسن داي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وتعرض خالد باوزير لإصابة بعد تدخل مع لاعب الفريق الجزائري ليضطر مغادرة الملعب، حيث نُقل إلى المستشفى سريعًا.

وقال نادي الوحدة اليوم الأحد إن باوزير تعرض لشرخ في فقرات الرقبة وإنه سيغيب عن الفريق لفترة تمتد بين شهر إلى شهرين.

وخسر الوحدة المباراة بنتيجة 2/0، ويستعد النادي الإماراتي لمواجهة النادي الأهلي المصري مساء غدٍ الثلاثاء.

ويتصدر نصر حسين داي ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الفيصلي الأردني الذي فاز على الأهلي المصري 1/0.