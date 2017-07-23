اقتراح بمشاركة “منتخب 19” في دوري الدرجة الأولى الإماراتي.. وبن غليظة: ندرس تطبيقه رسميًا

طرح الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان فكرة جديدة على رئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليظة، أثناء متابعتهما معًا إحدى مباريات المنتخب الأولمبي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد”، اليوم الأحد، فإن الشيخ سعيد بن طحنون، قال: “لاحظت المستوى الضعيف الذي تقدمه منتخباتنا الوطنية، وكانت من نتائجه أن منتخبنا الوطني الأول أضاع فرصة الصعود إلى نهائيات مونديال موسكو 2018 ووضع مصيره بين أيدي المنتخبات الأخرى”.

كما أن الأمر تكرر أيضًا مع المنتخب الأولمبي الذي أصبح تأهله إلى نهائيات الصين يعتمد على نتائج منتخبات المجموعات الأخرى للدخول في المنافسة على أحد أفضل الثواني، التي تتحدد، اليوم الأحد.

وأضاف: “من هذا المنطلق رأيت ضرورة تجهيز وإعداد منتخباتنا الوطنية من قبل وقت مبكر، حيث طرحت على مروان بن غليطة فكرة ضم منتخبنا الوطني تحت 19 سنة إلى دوري أندية الدرجة الأولى، ومنح الفريق فرصة المشاركة في أكبر عددٍ من المباريات طوال الموسم، لكي يكتسب لاعبوه الخبرة المطلوبة ويرفعوا من مستوى أدائهم الفني، ويصبحوا أكثر قوة وشراسة وتماسكًا وتتم تهيئتهم بشكل لائق للبطولات الخارجية، ليصبحوا أيضًا أكثر انسجامًا وخبرة، ويصبح هذا المنتخب أيضًا نواة للمنتخبين الأولمبي والأول”.

وتابع: “من فترة طالبنا اتحاد الكرة بزيادة معدل الاهتمام بمنتخبات المراحل السنية، إذ شاهدنا المنتخب الأوزبكي وهو يخوض التصفيات الآسيوية الأخيرة بالقطارة بمستوى رفيع، وكان يضم بين صفوفه عددًا من العناصر المتميزة، من بينهم 3 لاعبين محترفين خارج بلادهم، وآخرون ضمن المنتخب الأوزبكي الأول، ما ساعده على التربع على قمة المجموعة الرابعة وانتزاع بطاقة التأهل المباشر للنهائيات”.

فيما قال بن غليطة: “ندرس فكرة مشاركة منتخب تحت 19 سنة في دوري الدرجة الأولى وسنطرحها للنقاش في الاجتماع المقبل لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات”.

وأضاف: “سنعلن عن فكرة ضم منتخب تحت 19 سنة إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا بعد استيفاء الدراسة الخاصة بها والتطبيق حال الاعتماد الرسمي”.