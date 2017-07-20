البطولة العربية تمثل الاختبار الأول لريجيكامف مع نادي الوحدة الإماراتي

تمثّل المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم في مصر الاختبار الأول للروماني لورينتيو ريجيكامف مدرب الوحدة الإماراتي الجديد خاصة وأنها تأتي في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتولى ريجيكامف مدرب الهلال السعودي السابق المسؤولية خلفًا للمكسيكي خافيير أغيري الذي قاد الوحدة لإحراز لقب كأس رئيس الإمارات الموسم الماضي.

ويستهل الوحدة مبارياته في البطولة بعد غدٍ السبت بمواجهة نصر حسين داي الجزائري قبل أن يلتقي مع الأهلي بطل مصر والفيصلي بطل الأردن على الترتيب ضمن المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الثالثة التي تستضيفها الإسكندرية الهلال بطل السعودية إلى جانب الترجي التونسي والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي بينما يتنافس في المجموعة الثانية الزمالك المصري والنصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق في المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.

وتمثل البطولة فرصة جيدة لريجيكامف للتعرف على اللاعبين خاصة الشباب الذين تعد المشاركة في البطولة فرصة جيدة لهم لإثبات أحقيتهم في الدخول ضمن حسابات المدرب الروماني في الموسم الجديد.

وقال سالم خليفة عضو مجلس إدارة الوحدة لموقع النادي على الإنترنت إن الغرض من المشاركة في البطولة العربية التحضير للموسم الجديد بشكل قوي وقبل انطلاق المعسكر التدريبي في النمسا.

وأضاف خليفة: “البطولة العربية مسابقة مهمة تشارك فيها نخبة من الأندية العربية. نحن سعداء لوجودنا في هذا المحفل العربي الكبير ومشاركتنا لن تكون من أجل الإعداد فقط بل أيضًا لتقديم مستويات فنية طيبة. بلا شك سنخرج بمكاسب كبيرة في ظل وجود منافسين أقوياء وهذا بدوره سيسهم في صقل اللاعبين الشبان بالفريق”.

“تمثل البطولة فرصة جيدة للمدرب للوقوف على مستويات اللاعبين والتعرف عليهم أكثر من أجل الوصول لأفضل تشكيلة مناسبة سيعتمد عليها خلال موسم مزدحم يستهله الفريق بكأس السوبر المحلية أمام الجزيرة ثم المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا”.

وتضم تشكيلة الوحدة مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان إلى جانب المغربي مراد باتنة وتشانغ وو ريم والمهاجم الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) والدولي المجري بالاش جوجاك.

وغاب عن الفريق الإماراتي القائد إسماعيل مطر وطارق الخديم وأحمد العكبري وعبدالعزيز الحمحمي مع مواصلتهم التدريبات في أبوظبي.