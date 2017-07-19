نادي الظفرة الإماراتي يقدم لاعبيه الجدد (صور)

نادي الظفرة الإماراتي يقدم لاعبيه الجدد (صور)

المصدر: محمود مهدي- إرم نيوز

قدّم نادي الظفرة الإماراتي لاعبيه الجدد رسميًا، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء بمقر النادي، بحضور صالح المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي وفارس المزروعي رئيس شركة كرة القدم في النادي.

وأعلن الظفرة تعاقده مع كل من إيلتون الميدا القادم من الجزيرة في صفقة انتقال حر، والعراقي مهند كرار القادم من الزوراء العراقي في صفقة انتقال حر أيضًا، وسيتم قيدهما في قائمة الأجانب.

أما اللاعبون المواطنون، فهم “أحمد يسلم”، وإبراهيم الكعبي قادمان من نادي الإمارات، وخالد الدرمكي قادمًا من كلباء، وعبدالله محمد قادمًا من الشباب.

وخلال المؤتمر أكد فارس المزروعي رئيس نادي الظفرة، أن مهاجم المنتخب الوطني الإماراتي السابق ونادي العين سعيد الكثيري سينضم للفريق في نهاية يوليو الحالي.

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