رسميًا.. حسن زهران ينفصل عن الوصل الإماراتي بالتراضي

أعلن حسن زهران، لاعب نادي الوصل الإماراتي، فسخ عقده مع الفريق بالتراضي بشكل رسمي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الخليح”، اليوم الأربعاء، فإن المدافع كان عقد اجتماعًا مع إدارة النادي عقب وصوله من إجازته السنوية خلال الأيام القليلة الماضية لإجراء الخطوات الأخيرة للمخالصة بين الطرفين.

وأكد زهران عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خروجه من الباب الكبير من قلعة “الإمبراطور” ونشر قائلًا: الأمر أصبح واقعًا وحقيقة، أشكر القلب الكبير راشد أبوالهول، رئيس النادي، على دعمه لي 3 مواسم”.

كما أعرب زهران عن شكره لبعض الإداريين الذين قدموا له الدعم طوال مسيرته مع الوصل، لافتًا إلى أن الشكر الكبير لجمهور النادي الذي لم يبخل بمؤازرته داخل وخارج الملعب خلال مشواره مع الفريق الأصفر.

وكانت شركة الوصل جددت تعاقدها مع حسن زهران الذي انتقل إلى “الإمبراطور” من نادي الظفرة في 2014، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لثلاث سنوات حتى عام 2020، إلا أن إدارة النادي عادت ووضعت اسمه ضمن لائحة من أسماء اللاعبين الذين عرضتهم للانتقال من الفريق والاستغناء عنهم تماشيًا مع السياسة الجديدة.

وأكد زهران أنه يعتز بتجربته مع الوصل، وطلب السماح، ولفت إلى أنه يسامح كل من أخطأ في حقه، وقال: “ليعلم الجميع أني حاولت بذل قصارى جهدي، أدعو المشجعين للوقوف مع النادي في الموسم المقبل كما عودونا دائمًا وأكتفي بهذا القدر احترامًا للشعار القادم الذي سوف ارتديه”.

يذكر أن حسن زهران غاب عن معظم مباريات فريقه بالقسم الثاني من الموسم المنصرم، بسبب تعرضه لإصابة بالكاحل في مباراة الوصل مع الشباب بنصف نهائي كأس الخليج العربي، ذهب على إثرها للعلاج في مدينة برشلونة.