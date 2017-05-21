الإمارات.. الروماني ريغيكامب يوقّع عقدًا مبدأيًا لتدريب نادي الوحدة

قالت تقارير صحفية إماراتية اليوم الأحد إن المدرب الروماني ريجيكامب وقّع عقدًا مبدأيًا لتدريب نادي الوحدة ابتداءً من الموسم المقبل على أن يستمر موسمين.

وتأتي رغبة إدارة الوحدة التعاقد مع المدرب الروماني بعد قرار مدرب الفريق، المكسيكي خافيير أغيري عدم الاستمرار مع الفريق، خاصة لما يمتلكه ريجيكامب من خبرة في المنطقة العربية.

وسبق لريجيكامب أن تولى تدريب الهلال السعودي لـ 9 أشهر وقاده لنهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يخسر أمام ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي.

واحتل الوحدة المركز الخامس في الدوري الإماراتي، لكنه أحرز كأس رئيس الدولة بالفوز 3/0 على النصر.