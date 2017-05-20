رسميًا.. الاستعانة بتقنية الفيديو في الدوري الإماراتي الموسم المقبل

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الاستعانة بتقنية الفيديو الموسم المقبل في جميع مسابقات الكرة الإماراتية، بهدف تطوير مستوى الدوري الإماراتي.

وقال مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد الإماراتي، خلال حفل تكريم حكام الكرة الإماراتيين في نهاية الموسم، اليوم السبت: “كلنا نخبة، شعار تكريم قضاة الملاعب يعكس اهتمام الاتحاد بأصحاب الصافرة، وهو الشعار الذي أطلقناه في أول لقاء مع الحكام بهذا الموسم”.

وتابع: “قضاة ملاعب الإمارات تألقوا في مختلف المحافل الدولية، والثقة في قدراتهم مستمرة بوصولهم لنهائي العالم في الصالات والشاطئية، وهو إنجاز مهم ومستحق”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الجمعة أن الاختيار وقع على تقنية عين الصقر لاستخدامها في نظام مراجعة الفيديو لمساعدة الحكام في 3 بطولات مقبلة تابعة للفيفا.

وأوضح الفيفا أنه تم توقيع عقد لاستخدام تقنية عين الصقر في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عامًا) التي تنطلق غدًا السبت وتستمر حتى 11 يونيو المقبل في كوريا الجنوبية، وكأس القارات 2017 المقررة في روسيا بين 17 يونيو والثاني من يوليو، وكأس العالم للأندية المقررة في الإمارات بين السادس و16 من ديسمبر، وذلك بعد “مناقصة شاملة”.