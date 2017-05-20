الإمارات.. جماهير الشباب والشعب يدشنون هاشتاغًا للمناشدة بإلغاء قرار الدمج

دشن جمهور ناديي الشعب والشباب الإماراتيين هاشتاغين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لمناشدة صاحبي السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتراجع عن قراره الأخير بدمج نادي الشعب الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة الثقافي الرياضي، في كيان واحد، وأيضا مناشدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعدم دمج أندية الأهلي والشباب ودبي، في كيان واحد يحمل اسم “نادي شباب الأهلي-دبي”.

وكان حاكم الشارقة أصدر قراراً ينص على دمج نادي الشعب الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة الثقافي الرياضي، في كيان واحد يحمل اسم “نادي الشارقة الثقافي الرياضي”، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة في الإمارة وتوحيد الجهود وتضافرها خدمة لكافة الرياضات والألعاب الجماعية والفردية.

وتداول الجمهور هاشتاغين باسم “#والدنا_سلطان_ابناوك_يناشدونك”، وآخر باسم “#بوراشد_سندنا_رجع_خضرنا”.

#بوراشد_سندنا_رجع_خضرنا Tweets



كما أصدر جمهور الشعب بيانا، قالوا فيه “نعلم يا صاب السمو أن لكم حكمة وأن النادي ليس في أفضل حالاته ولكن عشقنا لنادينا يا صاحب السمو كبير وكبير جدا، ونحتاج إلى المزيد من الحروف والأعاجم لنعبر عنه”.

وأضاف “والدنا الغالي، قبل دخول الشهر المبارك يترقب الجمهور الشعباوي خبرا سعيدا يعيد له البسمة الغائبة منذ أيام، ونحن على ثقة مطلقة بسعة صدركم وطيبة روحكم سائلين الله أن يوفقكم دائما لما يحبه ويرضاه، وأن نكون دائما عند حسن ظنكم والله هو المستعان دائما”.

يذكر أنه على خلفية الدمج، قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، مشاركة 12 فريقا في دوري المحترفين الموسم المقبل بدلا من 14 بعد دمج عدد من الأندية.

وقال الاتحاد عبر تويتر “قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعه الأربعاء أن تكون عدد الفرق المشاركة في دوري المحترفين 12 فريقا”.

وأضاف “سيتم تقييم نظام المسابقة وعدد الفرق المشاركة قبل نهاية الموسم المقبل”.

#والدنا_سلطان_ابناوك_يناشدونك Tweets

