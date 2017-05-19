رسميًا.. الإيطالي تشيزاري برانديلي مدربًا لنادي النصر الإماراتي

أكد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر الإماراتي لكرة القدم أن الإيطالي تشيزاري برانديلي سيكون المدرب الجديد للنادي خلفًا للمدرب الروماني دان بيتريسكو بعد خسارة الفريق ، اليوم الجمعة، أمام الوحدة 3/0 في نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

وأشار إلى أن الاستغناء عن خدمات بيتريسكو لم يكن بسبب النتيجة فقط، بل لتراجع مستوى الفريق والتفاوض مع المدرب الإيطالي بدأ منذ فترة.

من جانبه قال بيتريسكو عقب مباراة كأس رئيس الدولة “هذه اللحظات من الصعب التحدث عنها، وهو أحد أسوأ الأيام في حياتي التدريبية، ولا نستحق الخسارة بهذه الطريقة، وبعض التفاصيل ساهمت في خسارتنا أمام الوحدة وأعتبر أن ركلة الجزاء التي جاءت في الشوط الثاني قتلت الكثير من الطموح في صفوف فريقي خاصة وأنها اقترنت بطرد أحد اللاعبين”.

من جانبه أبدى المكسيكي خافيير أغيري مدرب فريق الوحدة سعادته حيث قال “قدّمنا مباراة رائعة أمام النصر”.

وأضاف أغيري في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة “الشوط الأول كان صعبًا على الفريقين، وأُتيحت فرص للفريقين للتسجيل منها، ولكن الشوط الأول كان تكتيكيًا في المقام الأول، ونهايته بالتعادل السلبي كانت عادلة، مع ظروف الطقس الحار والرطوبة العالية”.

وتابع “في الشوط الثاني نجحنا في تقديم أداءٍ راق من كافة النواحي، ونجحنا في تغيير النتيجة من خلال أداء قوي وتسجيل 3 أهداف في وقت قصير، والسر في ذلك يعود للثنائي خليل الحمادي وطارق الخديم، لأنهما يتمتعان بالسرعة، ويلعبان على الأطراف، وهو ما رجّح كفّة فريقي، خاصة بعد ركلة الجزاء وحالة الطرد في الفريق المنافس والتي تم استغلالها بشكل إيجابي”.

وقال “سألتقي قيادات الوحدة قبل الرحيل، ولم أحدد حتى الآن وجهتي المقبلة، ولكني سعيد بالفترة التي عملت فيها مع الوحدة، رغم أن بدايتي معه لم تكن جيدة قبل أن يتحسن الوضع في المباريات التالية، وننجح في التتويج بكأسي الخليج العربي ثم اليوم كأس رئيس الدولة”.