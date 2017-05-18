ماذا قال مدربا الوحدة والنصر قبل نهائي كأس رئيس الإمارات؟

اعترف المكسيكي خافيير أغيري، مدرب نادي الوحدة، والروماني دان بيتريسكو، مدرب فريق النصر، على صعوبة مباراة الغد بين الفريقين في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم، و ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس في أبوظبي.

قال أغيري :”المباراة ستكون قوية وأرى أن الفرص متساوية بيننا، كما أن الفريقين جيدان من الناحية الفنية ولا توجد فروق كبيرة بينهما، وأتوقع أن تكون المباراة مغلقة، وعلينا استغلال الفرص التي ستتاح لنا للتسجيل، وبالنسبة للاعبين لدينا إصابة واحدة للاعب التشيلي خورخي فالديفيا، ولكني أثق بكل اللاعبين وفخور بما قدموه حتى الآن، وكفريق نحرص في المباريات النهائية على ألاّ ننظر للماضي”.

وأضاف :”هذا أول نهائي لي شخصياً، والجميع في انتظار البطولة سواء اللاعبين أو النادي أو الجماهير، ولا أعد بالفوز بالبطولة، ولكني سأكون سعيدا وفخورا بتحقيق اللاعبين للقب الأغلى على قلوب الجماهير الإماراتية.

وعن الغيابات في صفوف فريقه، قال، لدينا غيابان فقط في الفريق، ولكن هناك 21 لاعبا جاهزون للمباراة، وفريق النصر يتساوى معنا في المستوى الفني”.

أما الروماني دان بيتريسكو مدرب نادي النصر، فقال :”المباراة النهائية للبطولة مهمة بالنسبة لي وللنادي وللاعبين، والفوز بها هو الأهم. نعلم أننا سنخوض المباراة أمام فريق قوي ومدرب جيد، وبالطبع علينا أن نحترم الفريق المنافس، خاصة أنه حقق الفوز على الجزيرة بستة أهداف”.

وأضاف :”بالنسبة للمباراة فالتفاصيل الدقيقة في اللعب هي التي سترجح كفة الفريق الفائز.

وأكد :”أعتقد أن طريقة اللعب ستكون مفتوحة ومن سيحرز الهدف الأول سيفرق معه الكثير، والجمهور المتابع للمباريات يعلم المشاكل التي واجهتنا في دوري الخليج العربي منذ تولي مسؤولية تدريبه من 6 أشهر، والظروف متساوية بين الفريقين في هذه المباراة المهمة”.