رسميًا.. 12 ناديًا فقط بدوري المحترفين الإماراتي في الموسم المقبل

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مشاركة 12 فريقًا في دوري المحترفين في الموسم المقبل، بدلًا من 14 بعد دمج عدد من الأندية.

وقال الاتحاد عبر تويتر: “قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم أن يكون عدد الفرق المشاركة في دوري المحترفين 12 فريقًا”.

محمد بن راشد يأمر بدمج نادي الشباب ونادي دبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد باسم: نادي شباب الأهلي- دبي pic.twitter.com/UmGRb4Kz1H — khalifa Saeed (@khalifaSaeed1) May 16, 2017

وأضاف “سيتم تقييم نظام المسابقة وعدد الفرق المشاركة قبل نهاية الموسم القادم”.

يأتي القرار بعد يوم واحد من الإعلان عن دمج أندية الأهلي والشباب ودبي في كيان رياضي واحد يحمل اسم “نادي شباب الأهلي-دبي”.

كما تم الإعلان عن دمج ناديي الشعب والشارقة في كيان واحد يحمل اسم نادي الشارقة، أمس الثلاثاء.

ورحب الاتحاد الإماراتي للعبة بقرارات الدمج، وأكد أنه سيتحمل مسؤولياته تجاه هذه المتغيرات وتأثيرها في شكل مسابقة دوري المحترفين.