محترف الشباب الإماراتي لوفانور أول الراحلين بعد قرار الدمج (صورة)

تداول جمهور نادي الشباب الإماراتي، والذي تم دمجه أمس، مع ناديي الأهلي ودبي، ليصبح كيانًا واحدًا تحت اسم “شباب الأهلي دبي”، تغريدة للاعب البرازيلي لوفانور هنريقو دي سوسا، يعلن فيها رحيله عن الفريق، كأول الراحلين بعد قرار الدمج.

I Will Miss This celebration ???? Al Shabab Club forever in my heart ❤️ #THISISLIFE #Focus #in #FUTURE pic.twitter.com/lLEMkS8zeB

— Luvannor Henrique (@LuvannorL11) May 16, 2017