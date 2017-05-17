محترف الشباب الإماراتي لوفانور أول الراحلين بعد قرار الدمج (صورة)

تداول جمهور نادي الشباب الإماراتي، والذي تم دمجه أمس، مع ناديي الأهلي ودبي، ليصبح كيانًا واحدًا تحت اسم “شباب الأهلي دبي”، تغريدة للاعب البرازيلي لوفانور هنريقو دي سوسا، يعلن فيها رحيله عن الفريق، كأول الراحلين بعد قرار الدمج.

وقال اللاعب في تغريدته: “سأشتاق لهذه الاحتفالية، الشباب سيبقى في قلبي للأبد”.

ولونافور (26 عامًا) لاعب برازيلي ويحمل الجنسية المولدافية، وانضم لوفانور للشباب صيف 2014 قادمًا من شيريف تيراسبول.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه بدمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد، يحمل اسم “نادي شباب الأهلي- دبي”.

وقال: “هدفنا بناء فريق قادر على المنافسة قاريًا وعالميًا”.

وأضاف: “الهدف هو تعزيز المسيرة الرياضية ودعم فرص كرة القدم الإماراتية التي يجب دعمها بفرق كبرى تحقق إنجازات تليق باسم الدولة”.

وقال الحساب الرسمي لحكومة دبي على تويتر أمس الثلاثاء: “محمد بن راشد يأمر بدمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد، يحمل اسم نادي شباب الأهلي- دبي”.