العين الإماراتي يسعى لضم هداف الدوري النمساوي

كشفت تقارير إعلامية عن دخول نادي العين الإماراتي في مفاوضات مع نادي أوستريا فيينا لضم المهاجم النيجيري أولارينواغو كايودي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة sportarena أن مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش طلب التعاقد مع كايودي الذي يتصدر هدافي الدوري النمساوي، ولكن النادي الإماراتي سيجد منافسة من نادي دينامو زغرب الكرواتي وأندية إنجليزية وألمانية.

وأضافت الصحيفة: “زوران كان المدرب السابق لدينامو زغرب، ولكنه ينافسه على التعاقد مع اللاعب النيجيري لنادي العين الإماراتي”.

ويتصدر كايودي هدافي الدوري النمساوي برصيد 16 هدفاً متساوياً مع لاعب شتورم غراتس ديني ألار، كما سجل 5 أهداف في الدوري الأوروبي في الموسم الجاري، ولعب مع منتخب نيجيريا مباراة دولية واحدة.