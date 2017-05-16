ما هو الموقف القانوني إثر دمج ناديي الشباب ودبي مع الأهلي والشعب مع الشارقة؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

فتح قرار دمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي وتشكيل كيان رياضي واحد باسم “نادي شباب الأهلي- دبي، الباب نحو العديد من التساؤلات حول شكل المسابقات المحلية في الفترة المقبلة، وهل ستتأثر أم لا؟ والإطار القانوني لهذا الدمج.

وقال الإعلامي عدنان حمد الحمادي، عبر برنامج “المنصة” على قناة “دبي الرياضية”، اليوم الثلاثاء: “ما حصل من معادلة في الدمج تحديدا في إمارة دبي واستحواذ من الأهلي، لهذا نوع من الإطار القانوني، وهو أنه ستبقى رخصة الشركة والإنجازات والنتائج ويشارك الأهلي في البطولات المقبلة ويتم فقط تغيير مسمى رخصة شركة كرة القدم حتى لا تفقد هذه الفرق إنجازاتها ونتائجها ومشاركتها وتعود للتسجيل من جديد”.

وأضاف: “نفس الأمر فيما حدث في إمارة الشارقة وانضمام الشعب للشارقة، لن يتغير الاسم وسيبقى الشارقة في دوري المحترفين وينضم أصول الشعب وممتلكاته تحت مسمى نادي الشارقة الرياضي الثقافي للمحافظة على الإطار القانوني والمنظومة الرياضية في كل نادي وهذه هي الجزئية القانونية”.

وتابع: “هذا يظهر جليا في بيان اتحاد كرة القدم الإماراتي الذي صدر اليوم، حتى لا تفقد هذه الشركات وهذه الأندية مكتسباتها سواء المحلية أو أحقيتها في المشاركة على المستوى القاري”.

توضيح قانوني بشأن قرار دمج ناديي الشباب ودبي مع الأهلي ودمج نادي الشعب مع الشارقة #المنصة pic.twitter.com/NuMnypbyCU — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 16, 2017

وأصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، قرارا بدمج ناديي الشعب والشارقة في كيان واحد يحمل اسم نادي الشارقة اليوم الثلاثاء.

يأتي القرار بعد ساعات قليلة من إعلان الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، دمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد وسيحمل اسم “نادي شباب الأهلي-دبي”.

وقال الاتحاد الإماراتي للعبة عبر تويتر: “مجلس إدارة اتحاد الكرة يرحب بقرار صاحب السمو حاكم الشارقة بدمج نادي الشعب مع نادي الشارقة وهو قرار حكيم سيصب في مصلحة كرة القدم الإماراتية”.

وقال مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة الإماراتي: “قرار دمج نادي الشعب مع نادي الشارقة خطوة تساعد على تركيز الجهود والاهتمام بالمواهب الرياضية بصورة أفضل”.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع الاتحاد على الإنترنت: “اتحاد الكرة سيقوم بمسؤولياته تجاه هذه المتغيرات من أجل توفير أفضل عوامل النجاح لقرار الدمج”.

واحتل الشارقة المركز التاسع في دوري المحترفين بينما ينافس الشعب في القسم الثاني.

أما عن كيان نادي “شباب الأهلي-دبي” فسيتولى رئاسته حمدان بن محمد.

وسيقع على عاتق الأهلي الإماراتي خوض منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بتشكيلته الحالية، بالرغم من دمجه مع نادي الشباب ودبي، على أن يشارك أيضاً تحت مسماه القديم حتى نهاية البطولة.

ويحل “الفرسان” ضيفاً على أهلي جدة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن يخوضا لقاء الإياب في 29 من الشهر نفسه.