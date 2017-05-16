ماذا قال الإماراتيون عن #نادي_شباب_الأهلي_دبي؟

المصدر: إرم نيوز

أثار القرار الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدمج “نادي الشباب العربي الرياضي”، و”نادي دبي الثقافي الرياضي” مع “النادي الأهلي الرياضي” في كيان واحد يحمل اسم “نادي شباب الأهلي-دبي“، الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن المغردون عبر موقع تويتر هاشتاغ يحمل اسم “#نادي_شباب_الأهلي_دبي”، للنقاش حول القرار وتوقيته.

وقال مقدم برنامج “المنصة” على قناة “دبي الرياضية”: “هو يوم استثنائي للتاريخ، هو تاريخ جديد في كرة الإمارات، وفي عصر اللعبة في زمن الاحتراف والملايين هو قرار تفاجأ به الجميع”.

تتابعون الآن برنامج #المنصة للحديث عن قرار دمج أندية الشباب ودبي مع الأهلي تحت مسمى #نادي_شباب_الأهلي_دبي pic.twitter.com/GYh9pSCdJK — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 16, 2017

ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل جمهور الأهلي والشباب ودبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا استعدادهم للتكاتف معًا وراء الفريق الجديد الموسم المقبل.

وأشاد جمهور الأندية الثلاثة بقرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرين إلى بداية حقبة جديدة، وأن الأندية الثلاثة معًا ستكون قوة جديدة في البطولات المحلية والقارية.

العملاق ما يعرف يعبر ولا يعرف يشجع منو ???????? #نادي_شباب_الأهلي_دبي pic.twitter.com/DYV8c6mAPL — كرة الإمارات (@uae_kooora) May 16, 2017

بينما تداول مغردون فيديو ساخرًا للمشجع الشهير الدكتور عملاق، المعروف بميوله لنادي الشباب، وهو لا يعرف من سيشجع الآن.

وبموجب القرار، يتولى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئاسة النادي، ويعاونه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، كنائبٍ أول للرئيس، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كنائبٍ ثانٍ، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس النادي.

للتنويه اسم النادي الرسمي “شباب الأهلي” ومقره دبي #نادي_شباب_الأهلي_دبي — نادي شباب الأهلي (@fcshbabahli) May 16, 2017

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الهدف هو تعزيز المسيرة الرياضية ودعم فرص كرة القدم الإماراتية التي يجب دعمها بفرق كبرى تحقق إنجازات تليق باسم الدولة في كافة المحافل وضمن أكبر البطولات وقال: “نسعى لبناء فريق قادر على المنافسة قاريًا وعالميًا”.

وتضمّن القرار، الذي يُعمل به على الفور اعتبارًا من تاريخ صدوره، نقل كافة الحقوق المادية والمعنوية والأدبية والاستثمارية المكتسبة، وإجمالي المخصصات المالية السنوية الممنوحة من حكومة دبي للأندية الثلاثة إلى “نادي شباب الأهلي-دبي” وتقييدها جميعًا باسمه، كما وجّه بأن يكون الموقع الحالي لنادي دبي الثقافي الرياضي وكافة منشآته، هو المقر الرئيس لإدارة “نادي شباب الأهلي-دبي”، والعمل على تطوير منشآته وملاعبه ومرافقه لضمان جاهزيتها للاستخدام في المنافسات والتدريبات، ولكافة البرامج الفنية والرياضية والثقافية طبقًا للمواصفات والمعايير القارية والدولية.

كما شمل القرار تشكيل لجنة عليا لتنفيذ عملية الدمج برئاسة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعضوية كل من: سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، و أحمد بن حميدان، وعبداللطيف الصايغ، على أن تتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة مع توليها الإشراف على اختيار فرق العمل التنفيذية وتحديد اختصاصاتها ومهام عملها ومتابعتها وإصدار القرارات واعتماد اللوائح والإجراءات الضرورية لتنفيذ القرار، وتكون اللجنة تابعة لرئيس النادي، كما تضمّن القرار توجيه جميع الجهات المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لتسهيل عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وستقوم اللجنة العليا كذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان المحافظة على كافة الحقوق المادية والعينية والأدبية والاستثمارات المملوكة للأندية الثلاثة، ونقلها إلى “نادي شباب الأهلي-دبي” بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة، والمصارف والهيئات والدوائر المحلية والاتحادية والشركات الخاصة، ويكون لها مباشرة كافة التصرفات القانونية والصلاحيات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك.

ووفقًا للقرار، تتم إدارة كافة أصول وممتلكات واستثمارات نادي الشباب الرياضي ونادي دبي الثقافي الرياضي بالإضافة إلى النادي الأهلي الرياضي من خلال شركة استثمارية لإدارة الأصول والاستثمار تابعة لـ “نادي شباب الأهلي-دبي” يتولى إدارتها هشام عبدالله القاسم، وعدد من أصحاب الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم قرارات من رئيس النادي.