اجتماع عاجل باتحاد الكرة الإماراتي بعد دمج أندية الأهلي والشباب ودبي

المصدر: إرم نيوز

قرر اتحاد كرة القدم الإماراتي، عقد اجتماع عاجل، لبحث الترتيبات الجديدة، بعد قرار الشيخ محمد بن راشد بدمج أندية الأهلي والشباب ودبي.

وبات دوري الخليج العربي مكونا من 12 ناديا فقط بدلا من 14 بعد دمج الأهلي والشباب ودبي تحت اسم شباب الأهلي دبي.

ويلعب الأهلي والشباب في دوري الخليج العربي.

وتأهل دبي هذا الموسم للمنافسة في دوري الخليج العربي أيضا.

وبات اتحاد الكرة أمام عدة خيارات إما لعب المسابقة بـ12 ناديا أو تصعيد ناديين من الدرجة الثانية أو عدم هبوط ناديين.

وقال محمد بن راشد إن الهدف من الدمج هو خلق كيان ينافس قاريا وعالميا.

يذكر أن قرار الدمج خلق جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين مشجعي الأندية الثلاثة.

وسيضطر اتحاد الكرة الإماراتي لعمل قرعة جديدة لكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي، بعد قرار الدمج.